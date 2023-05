Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, s-a bucurat duminica seara pe teren alaturi de Farul dupa castigarea titlului national de catre echipa lui Gheorghe Hagi, scrie news.ro.“Este o bucurie imensa, greu de explicat in cuvinte ce se poate intampla in sufletul unui sportiv. Campionii s-au nascut din Constanta”,…

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele A pozitiv și A negativ. In aceasta saptamana au fost multe urgențe pe aceste grupe, iar momentan stocul de sange este insuficient. Vineri, colega noastra Simona a donat sange pentru prima data. Se simte foarte bine și indeamna oamenii care au o stare buna de…

- Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor roman din istorie, vorbește despre problemele de sanatate pe care le are și face o dezvaluire despre cum i-a „furat” ghetele lui Ion Parcalab, atunci cand a jucat cu echipa naționala intr-un meci cu Franța, de la Paris. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata…

- Maurizio Ganz (54 de ani) a povestit intr-un interviu acordat pentru agenția Calciomercato.com ce a invațat de la tehnicianul roman in perioada in care cei doi au lucrat la Brescia in sezonul 1991-1992. ”Mi-a placut dedicarea lui” ”Am avut 34 de antrenori, dar modelul meu de referința, dupa care m-am…

- Celebra revista FourFourTwo l-a inclus pe Mircea Lucescu in topul celor mai buni antrenori care nu au castigat Champions League, iar tehnicianul roman ocupa o poziție mai buna decat Didier Deschamps (caștigator al Cupei Mondiale cu Franța in 2018).

- ''Venerabilul'' tehnician roman Mircea Lucescu a fost nominalizat pe locul 7 intre cei mai buni antrenori care nu au castigat Liga Campionilor la fotbal de celebra revista FourFourTwo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa victoria Farului cu Rapid, 2-1 in ultima etapa din sezonul regular, atacantul Denis Alibec, 32 de ani, a profitat de zilele libere acordate de managerul tehnic Gica Hagi și a dat o fuga la București. Fotoreporterii Mediaflux l-au surprins pe fotbalistul liderului din Superliga fumand o țigara rulata.…

- Saptamana trecuta, 128 de voluntari din municipiul Ramnicu-Sarat au donat sange in cadrul Campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața!”, desfașurata de Patriarhia Romana. Activitatea a avut loc la Casa de Cultura din oraș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…