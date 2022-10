Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat, marti, o rezolutie nonlegislativa care solicita Consiliului UE adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen. Rezolutia, adoptata cu 547 voturi pentru, 49 voturi contra si 43 de abtineri. Decizia a fost luata cu 547 de voturi…

- „85% din totalul eurodeputaților s-au pronunțat in favoarea aderarii noastre la Schengen. 547 de voturi PENTRU, 49 impotriva, 43 de abțineri. Drum deschis Romaniei in Shengen! Vot covarșitor PENTRU accesul Romaniei in Spațiul Schengen! Au votat impotriva cei din extrema dreapta. Voturile olandezilor…

- Nicio saptamana fara stoparea de zeci de tone de deșuri, in special de aluminiu, la granița cu Ungaria. Vor avea liber la intrare dupa aderarea la spațiul Schengen? Vom deveni groapa de gunoi a Europei? Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare…

- Partidul de Extrema Dreapta din Ungaria, Mi Hazank, a amplasat in Parlamentul Ungariei, in 30 august, o statuie a lui Miklos Horthy. Ministerul Afacerilor Externe din Romania susține, in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, ca „revizionismul istoric și extremismul sunt incompatibile cu valorile…

- Noua trupe de reconstituire istorica din Polonia, Ungaria si Romania, cu un total de 110 actori specializati, vor fi prezente, in perioada 23-25 septembrie, la Simleu Silvaniei, la a saptea editie a Bathory Fest. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pe majoritatea gandul ii duce la 23 august 1944, data intoarcerii armelor de catre Romania impotriva Germaniei naziste cu care fusese aliata din 1940 și alaturarea coaliției formate din URSS, Statele Unite și Marea Britanie pana la sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial in Europa, la 8 mai 1945.…

- In perioada 11-15 august 2022, la Cracovia (Polonia) vor avea loc "Unlimited Games", proiect sportiv ce reunește tineri din zece țari: Polonia, Austria, Ungaria, Croația, Cehia, Letonia, Lituania, Slovacia, Ucraina și Romania.