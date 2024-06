Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea presedintelui francez Emmanuel Macron a disparut de pe afisele electorale ale propriului sau partid pentru alegerile legislative anticipate pe care el le-a convocat dupa infrangerea severa suferita de coalitia sa pro-europeana in fata extremei drepte la alegerile europarlamentare, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca țara ar fi in haos daca nu ar fi convocat alegeri parlamentare anticipate, dupa ce partidul sau a fost invins de partidul de extrema-dreapta Rassemblement Nationale in alegerile europarlamentare, transmite Bloomberg. El a declarat ca dizolvarea Adunarii…

- Reforma prin care varsta pensionarii a crescut la 64 de ani ”va fi abrogata in toamna”, in cazul unei victorii a Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), anunta luni deputatul in exercitiu Jean-Philippe Tanguy. Este o lovitura pentru politica lui Emmanuel Macron, care a impus creșterea…

- Luni a inceput campania electorala in Franta pentru alegerile parlamentare anticipate, pe care sondajele de opinie sugereaza ca le va castiga partidul de extrema dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, in timp ce alianta centrista a presedintelui Emmanuel Macron va fi pe locul trei,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a avertizat duminica ca decizia neasteptata a presedintelui Emmanuel Macron de a dizolva Adunarea Nationala si de a convoca alegeri legislative anticipate ar putea sa provoace haos in Franta, potrivit Reuters.

- Cel puțin 250.000 de persoane au ieșit, sambata, in Franța, sa protesteze impotriva creșterii influenței extremei drepte inaintea alegerilor legislative anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron. In același timp, coaliția nou formata a stangii.