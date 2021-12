Umilința dată de Dacia francezilor, chiar la ei acasă. Reușită inedită în 2021 Francezii au cumparat anul acesta mai multe mașini Dacia decat orice alta marca. Peste 100.000 de autoturisme s-au vand in Franța, invingand brandurile Peugeot și Renault la ele acasa. Dacia, cea mai iubita marca in Franța Cei de la Dacia au batut toate recordurile anul acesta cu noile modele lansate. Doar francezilor le-au vandut mai […] The post Umilința data de Dacia francezilor, chiar la ei acasa. Reușita inedita in 2021 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- In 2021, Dacia a vandut in Franța aproape 100.000 de mașini noi clienților particulari, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, scrie BFM Business, citat de Mediafax. Dacia este liderul vanzarilor catre particulari in acest an, cu 99.698 de vehicule vandute pana la 20 decembrie, potrivit…

In 2021, Dacia a vandut in Franța aproape 100.000 de mașini noi clienților particulari, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, scrie BFM Business. Dacia este liderul vanzarilor catre particulari in acest an, cu 99.698 de vehicule vandute pana la 20 decembrie, potrivit cifrelor…

