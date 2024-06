Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a semnat marți, 25 iunie, la sediul Ministerului Sanatații, impreuna cu ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, un contract de finanțare pentru…

- Secretarul de stat Alexandru Rogobete, responsabil cu implementarea PNNR in sistemul de sanatate a lanseaza un avertisment dur: ”Știu toate interesele și toate calculele pentru acest proiect! NU VOR AVEA LOC! Banii merg DOAR SPRE SISTEMUL PUBLIC ȘI PENTRU SALVAREA ACESTUIA!” Secretarul de stat a publicat…

- Unitațile dși frizerie vor fi nevoite sa-și inchida porțile daca nu vor respecta noile masuri impuse de un ordin al Ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, cu norme suplimentare de igiena pentru acestea. Saloanele de infrumusețare vor trebui sa aiba containere pentru deșeuri periculoase și contract…

- O cladire moderna pe doua niveluri, noi sali de clasa adaptate celor mici, cu cabinet medical modern, spații exterioare de joaca amenajate și totodata mai multe locuri pentru copiii din Seleuș, comuna Daneș, se vor realiza in urma implementarii unui proiect finanțat prin Programul "Regiunea Centru"…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat in timpul prezentarii raportului sau ca a fost implementat sistemul de examinare UNIX pentru sustinerea examenului digital astfel incat sa permita…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Educației in cadrul apelului "Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului". "Proiectul, in valoare de…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat in timpul prezentarii raportului sau ca a fost implementat sistemul de examinare UNIX pentru sustinerea examenului digital astfel incat sa permita…

- Prezentarea Raportului anual al Rectorului UMFST G.E. Palade Targu Mureș a avut loc joi, 28 martie 2024, de la ora 12:00, in Sala Senatului, in cadrul ședinței deschise a Senatului Universitații. In prima a evenimentului, au fost inmanate diplomele de doctor absolvenților școlilor doctorale din cadrul…