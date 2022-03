UMF pune un cămin la bătaie pentru refugiaţi şi vrea să preia studenţi ucraineni la Medicină Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a anuntat ca pune la dispozitie un camin intreg pentru refugiatii care vor ajunge din punctele vamale si au nevoie de cazare cateva zile pana cand isi gasesc fie o forma mai permanenta de locuire, fie se pornesc mai departe. „Universitatea participa la eforturile guvernamentale de ajutorare, in functie de resursele pe care le avem si cadrul legal existent. Coordonarea este esentiala in aceste momente, si de aceea ne alaturam initiativei autoritatilor de a centraliza activitatile de sprijin a refugiatilor din Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studenții din Ucraina se pot inscrie in orice moment la universitațile din Romania, chiar daca nu au diplome și acte de studii, și vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, dupa cum a declarat aseara ministrul Educației, dupa o intalnire cu reprezentanții…

- Marți seara au intrat in Romania doua autocare cu rude ale jucatorilor de la Dinamo Kiev. S-a ocupat de intreaga operațiune Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Ucrainei. Soții, copii, inclusiv angajați ai clubului au reușit sa fuga de razboiul din Ucraina cu ajutorul lui Il Luce și sa se cazeze in…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, condamna atacurile armate ale Rusiei impotriva Ucrainei. El a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean, dar și pentru comunitatea de ucrainieni din țara noastra. ”Agresiunea armata a Rusiei impotriva Ucrainei este un act grav…

- Un sondaj facut de think tank-ul European Council on Foreign Relations in randul mai multor state europene, printre care și Romania, arata ca majoritatea cetațenilor acestor țari - cu excepția Finlandei - cred ca Rusia va invada Ucraina anul acesta. Romanii se numara printre europenii care cred ca,…

- Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, stins din viata la 81 de ani, este condus astazi pe ultimul drum. Slujba are loc la biserica din curtea Spitalului „Sf. Spiridon". Slujba de inmormantare a fostului rector de la UMF, prof. Cristian…

- Vaccinurile dezvoltate pentru diferite afectiuni au prevenit, in ultimii 120 de ani, doar in SUA, intre 76 si 120 de milioane de decese. Prof.dr. Cristian Apetrei, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF), specialist in boli infectioase si microbiologie la…

- La sfarsit de an si inceput de an nou obisnuim sa trecem in revista cateva din articolele care in anul care tocmai a trecut au fost relevante pentru cititorii nostri. Textul de fata a fost inclus in aceasta selectie, atat pentru tema abordata cat si ca un indemn adresat cititorilor de a sustine jurnalismul…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…