- Inscrierile la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti au inceput, joi, iar sute de absolventi au stat la coada pe holurile institutiei pentru a-si depune dosarul. In acest an, institutia scoate la concurs 1.400 de locuri.

- Inscrierile la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti au inceput joi si se vor incheia pe 18 iulie, institutia de invatamant superior urmand sa scoata la concurs in domeniile...

- Alexandru Nechifor este medic rezistent la Spitalul Clinic de Urgenta din Targu Mures, este asistent universitar la Facultatea de Medicina de la Universitatea „Dunarea de Jos” si este doctorand la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti. Este si politician, fiind consilier…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, scoate la concurs pentru admiterea la medicina, stomatologie, farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM), 1.402 locuri, dintre care 1.100 de locuri finantate de la bugetul de stat si 302 locuri cu taxa, cu…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, in domeniile medicina, medicina...

- Simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti a adunat peste 3.800 de concurenti, dintre care 2.700 vor sustine testarea sambata, 19 mai. Studentii medicinisti le vor oferi posibililor viitori boboci si un tur al universitatii.

- Ajunsa la a IX-a editie, Simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” București va alinia la start peste 3.800 de concurenti dintre care, aproximativ 2.700 vor intra...

- Prima editie a Concursului de creație literara „Vasile Voiculescu” , dedicat exclusiv studentilor Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, si-a desemnat castigatorii in cadrul unei gale...