Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca va deschide, in toamna acestui an, o filiala in municipiul Baia Mare, pentru a forma specialisti in domeniul asistentei medicale.

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute participarea Consiliului Judetean la realizarea Proiectului ”Formarea specialiștilor in domeniul medicina la nivelul județului Maramureș”, care presupune un acord de cooperare cu Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Spitalul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza, sambata 13 mai 2023, crosul caritabil ”Medic de 10 km”, acesta urmand sa se desfașoare in Parcul Central Simion Barnuțiu. Evenimentul este organizat de catre Organizația Studenților Stomatologi, Organizația Studenților…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca anunța ca a obținut fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse pe toate cele șapte domenii strategice, in cadrul competiției FDI 2023. „Universitatea noastra a obținut și in acest an fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse…

- Inclusa in acest top pentru al cincilea a consecutiv, universitatea clujeana a reușit performanța de a urca in clasament in domeniul Medicina” și de a fi inclusa in rang și pe domeniul „Farmacie și farmacologie”. Universitatea de Medicina și farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este singura…

- Un nou top publicat saptamana aceasta include o singura universitate de medicina și farmacie din Romania, cea din Cluj, la doua categorii de excelența. Clasamentul „QS World University Rankings by Subject 2023” claseaza Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca pe locurile…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a modernizat doua amfiteatre emblematice, unde au fost pregatite mari nume ale medicinei. ”Modernizarea infrastructurii didactice este un obiectiv important in strategia de dezvoltare a universitații noastre. Și in acest an, investim…

- „Punem Bistrița pe harta internaționala a medicinei!”, promite managerul Gabriel Lazany. Delegații din Romania, Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, Slovenia și Republica Moldova vor prezenta la Bistrița cele mai recente perspective de cercetare și tratament pentru pacienții cu boli cerebrovasculare.…