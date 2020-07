UMF Iaşi vrea cursuri online şi după pandemie Prof.dr. Viorel Scripcariu a explicat ca este vorba doar de cursurile generale, pe care le tineau profesorii cu amfiteatrele pline, cele teoretice - cum ar veni, in timp ce lucrarile practice si stagiile se vor desfasura, cand se va putea, la sediul universitatii. „Vrem sa gasim o solutie pentru ca studentii sa poata sa tina cursurile online in continuare, pe platforma noastra, si dupa pandemie. Am descoperit faptul ca este mult mai interactiv si prezenta e mai mare de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In pandemie, retailerii care au fost nevoiți sa-și inchida locațiile fizice s-au orientat catre online, unii cu magazine online deja performante, alții luand-o de la zero cu un nou canal de vanzare. Pe nișa de fashion și home&deco, motoarele de...

- Miliardarii americani continua sa se imbogațeasca in timp ce pandemia de COVID-19 a distrus zeci de milioane de locuri de munca in SUA, conform datelor compilate de doua centre de analiza, scriu jurnaliștii de la Profit.ro. Intre 18 martie și 19 mai, cei 600 americani cei mai instariți și-au vazut averile…

- Un fragment din cursurile online tinute de un profesor de la UMF Iasi a devenit viral in mediul online. Uitand, probabil, ca este urmarit de studenti in timpul cursului online, el a mers la baie si a folosit hartia igienica. Pe filmare, este trecut numele "Ion Popovici". cadru didactic la Facultatea…

- „Nu am vrut sa renuntam la acest proiect, pentru ca este important sa le oferim candidatilor sansa de a-si testa cunostintele inainte de concursul de admitere, astfel ca aceasta sesiune se va desfasura online. Este cea mai buna solutie gasita de organizatori si ii felicit pentru eforturile depuse, iar…

- Cap Limpede, stiri adevarate: O eleva din comuna vasluiana Suletea i-a trimis primarului Ciprian Tamas o scrisoare in care ii cere sa ii imprumute un telefon pentru cursurile online sau sa ii cumpere unul in rate, asigurandu-l ca va da bani lunar din alocatia sa pentru a-l achita. Intr-o postare pe…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ‘Matei Balș” din București, a explicat, intr-un interviu exclusiv acordat lui Mihai Gadea, ca vom scapa de pandemia de coronavirus in anul 2022. Profesorul Streinu-Cercel a declarat ca, cel mai probabil, vom fi nevoiți sa invațam…

- Nici nu s au bucurat bine profesorii de ravnita debirocratizare ca iata Ministerul Educatiei vine cu o serie intreaga de instructiuni in cadrul unui ordin emis pentru crearea si sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on line, pe care le puteti consulta in sectiunea…

- Elevii și profesorii s-au aflat in vacanța de primavara, iar din 21 aprilie reiau activitatea online. Aceștia au avut și pana acum acces la materiale pe internet, in special cei care se pregatesc... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!