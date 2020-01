Stiri pe aceeasi tema

- Irina Elena Haivas a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, in 2004 si-a continuat apoi studiile in medicina la Universitatea din Freiburg, iar in 2006 a primit o bursa London School of Economics and Political Science (LSE), inainte de a intra in lumea fondurilor…

- ATP, cea mai noua competitie de tenis pe echipe, a debutat vineri la Sydney cu o gafa de proportii. Imnul Romaniei fiind intonat in locul celui al Republicii Moldova inaintea primului meci al acestui turneu. Confuzia a avut loc inaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve…

- Au inceput pregatirile pentru a doua editie a Wallahia Int’l Film Festival care se va desfasura in perioada 27 august - 2 septembrie 2020, in Bucuresti. Peste 50 de proiecte din 21 de tari, printre care SUA, Canada, Israel, Marea Britanie, Australia, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Africa de Sud,…

- Filiale ale C.N. ROMARM S.A., printre care Societațile Uzina Mecanica si Fabrica de Arme Cugir participa in perioada 18 – 21 noiembrie 2019, la cea de-a X-a editie a Targului International de Armament „Defense & Security 2019”, care se desfașoara la Bangkok – Thailanda. La evenimentul bienal organizat…

- Muzicianul britanic Elton John va sustine anul viitor 111 concerte in turneul de adio, „Yellow Brick Road”, care urmeaza sa fie incheiat in 2021. potrivit news.ro.Elton John a anuntat miercuri noi date de concert, intre 28 martie si 8 iulie, pentru Canada si Statele Unite. Acestea vor completa…

- Britanicii duc un stil de viata mai nesanatos si beneficiaza de mai putini medici si asistente pe cap de locuitor decat populatiile altor tari dezvoltate, se arata intr-un raport OCDE, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Potrivit raportului, britanicii beau mai mult alcool si…

- In cadrul conferintei TEDx Mihai Viteazul Square , organizata pe 2 noiembrie la Craiova, unul dintre vorbitori a aratat cum a reusit sa duca Romania pe locul intai in lume la multe competitii de robotica. Si cum a ajuns sa fie oarecum interzisa participarea romanilor la astfel de competitii in Europa.…