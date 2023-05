Presedintele Academiei Romane, prof univ dr Ioan-Aurel Pop, va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T Popa’ din Iasi, in cadrul unei festivitati care va fi organizata, pe 11 mai, in Aula ‘George Emil Palade’. ‘Domnul academician Ioan-Aurel Pop este o personalitate marcanta in domeniul istoriei, care se bucura de prestigiu atat in tara, cat si la nivel international, avand contributii deosebite in domeniul stiintific si academic. Prin acordarea acestui titlu Universitatea noastra va deveni mai bogata spiritual, adaugand numele domnului acad.…