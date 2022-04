Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” și Primaria Municipiului Iași vor colabora pentru a crea un Institut de Cercetare Avansata a Creierului (iBrains). Obiectivul primar al proiectului, care urmeaza ar putea fi finanțat cu fonduri europene este construirea și dotarea Centrului pentru…

- Printr-un proiect implementat de UMF Iași, un sistem robotic de ultima generație – sistem de ablație tumorala minim invaziva asistata robotic, practic primul robot chirurgical din regiunea de N-E a țarii, va ajunge la IRO la jumatatea lunii aprilie. Robotul a fost achiziționat in cadrul proiectului…

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi vor protesta astazi, 18 martie, de la ora 12.00, in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior impotriva deciziei abrupte a Ministerului Educatiei de a reincepe cursurile si seminariile in format „fata in fata". Studentii sunt…

- Fostul conducator al Politehnicii va fi observatorul echipei lui Razvan Lucescu Ciprian Paraschiv continua sa fie delegat ca observator international la meciuri importante, chiar daca partidele din cupele europene se raresc considerabil, odata cu avansarea in fazele superioare ale competitiilor.…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a reacționat prompt la criza de refugiați din Ucraina și a oferit soluții concrete la criza umanitara prin care aceștia trec. UMF a discutat cu cadrele didactice de la Universitațile de Medicina din Ucraina și continua sa susțina cadrele…

- Trei medici stomatologi, dintre care doi fiind cadre universitare in Facultatea de Medicina si Farmacie - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de coruptie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproape 1.400 de elevi din toata țara s-au inscris la prima editie de simulare a concursului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Aceasta va avea loc pe data de 6 martie si este prima sesiune din acest an, din doua care sunt in total, pana la examinarea din…

- Tanara, de o frumusețe speciala, puțin stinghera cand vine momentul sa vorbeasca despre ea, medicul Elena Cojocaru, noul angajat la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) de la spitalul din Targu Neamț, se transforma total cand vorbește despre profesia pe care și-a ales-o. Aici clar nu incape vorba…