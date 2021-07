UMF Cluj, data in judecata de absolventii nevaccinati COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- UMF Cluj nu le-a permis accesul celor nevaccinați la ceremonia de absolvire de sambata, 3 iulie, de la Sala Polivalenta din Cluj. Știri de Cluj a scris de acum cateva zile ca accesul nu va fi permis, iar cei de la UMF au spus ca analizeaza macar in cazul celor care nu se pot vaccina din cauza unor…

- Ceremonia de la Iasi s a inscris in seria evenimentelor dedicate implinirii a 80 de ani de la tragicul eveniment istoric, care au fost organizate de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Universitatea…

- Opt studenți ai Universitații Indiana au acționat in instanța instituția din cauza politicii obligatorii de vaccinare anti-Covid, despre care spun ca este neconsituționala și incalca dreptul la libertate. Intr-o plangere de 55 de pagini, cei opt susțin ca dorința universitații de a vaccina toți profesorii…

- Un parinte ne-a relatat ca absolvenții de la UMF Cluj au fost anunțați ca daca nu sunt vaccinați nu au ce cauta la ceremonia de absolvire din 3 iulie. ”La UMF Cluj, studenții care termina anul acesta nu au voie sa participe la festivitate daca nu sunt vaccinați.Nu se poate nici cu teste PCR. Mi se pare…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sambata, 19 iunie, Festivitatea de absolvire a Promoției 2021, eveniment ce marcheaza 30 de ani de la inființarea UAB. Ceremonia va incepe de la ora 11:00, in Piața Cetații din Cetatea Alba Carolina. Absolvenții vor primi flyere cu Imnul Gaudeamus…

- Se implinesc 15 ani de cursuri de media, comunicare și marketing la Complexul Educațional Laude-Reut. O perspectiva noua și extrem de creativa deschisa de doamna Tova Ben Nun-Cherbis, Președinte Fondator al acestei școli de excelența in educația pentru viitor, elevilor din clasele a IX-a, a X-a și a…

- La Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad din Iasi” s-a desfasurat, astazi, prima ceremonie de absolvire a ultimei promotii de la Facultatea de Agricultura din Iasi, in format fizic. Decanul facultatii, profesorul Denis Topa a declarat ca in ultimele 14 luni, din cauza…

- RESITA – Seful administrativului resitean vrea si festivalul Custom, si spectacole pentru fiecare etnie in parte, in Centrul Civic! In contextul evenimentului „Resita 250“, Ioan Popa, primarul municipiului, preciza: „Avem o serie de activitati pe care le-am propus intr-un calendar, am asteptat sa realizam…