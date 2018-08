UMF a câştigat finanțare pentru toate proiectele depuse în programul Erasmus+ In cadrul liniei de finantare a proiectelor de parteneriat strategic, UMF Iasi se regaseste in domeniul „Invatamant superior", iar institutia ieseana a obtinut cel mai mare punctaj din lista - 75 de puncte - si o finantare de 206.796 de euro cu proiectul „Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students", menit sa-i ajunte pe studenti sa invete mai usor si sa analizeze cu atentie eventualele probleme cu car (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a obținut finanțare pentru cel de-al doilea proiect depus, proiect ce va fi implementat din fondurile Norvegiei, Islandei si Liechtensteinului, in domeniul incluziunii copiilor romi in scoala (RCIS). In urma evaluarii, candidatura depusa de ISJ Alba a fost declarata…

- "In sase luni de cand am preluat portofoliul Sanatatii am reusit deblocarea situatiei privind constructia spitalelor, astfel incat pe 13 iulie, la Iasi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului in cursul lunii august, iar cererea de finantare va fi depusa in…

- Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in dezbatere publica Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local in domeniile cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum…

- La nivel national, la termenul din 1 februarie, au fost depuse 452 de candidaturi, iar 76 au fost aprobate, 10 fiind din judetul Iasi. Cele 10 unitati scolare carora li s-au acceptat proiectele depuse sunt Scoala Gimnaziala Prisacani, Colegiul National, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu", Liceul Teoretic…

- Telekom sprijina 10 start-up-uri romanesti, investind 100.000 de euro prin programul WeAccelerate, menit sa incurajeze digitalizarea antreprenoriatului romanesc, iar sprijinul consta in finantare, spatiu de lucru, mentorat si promovare, arata un comunicat transmis miercuri de companie. …

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a oferit prin intermediul Senatului Științific, in cadrul EUROINVENT 2018 - cel mai mare salon de invenții din Europa de Sud-Est desfașurat la Iași- pentru al...

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca au fost depuse 15 proiecte, in valoare totala de 27 milioane de euro, in vederea obtinerii de finantare prin Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020. Potrivit sursei citate,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, duminica seara, ca este foarte dezamagit de faptul ca nu a castigat titlul, precizand ca isi reproseaza ratarea obiectivului. "Sunt foarte dezamagit ca nu am reusit sa castigam titlul. Normal ca imi reprosez ratarea obiectivului.…