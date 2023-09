Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, 22 septembrie, la RFI, ca formațiunea maghiara nu va semna motiunea de cenzura daca Guvernul va tine cont de propunerile lor și a criticat pachetul de masuri fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu se pregatește sa-și asume raspunderea in Parlament,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Parlament, dupa ce a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționeaza sa-și asume raspunderea, ca din draft trebuie sa dispara obligatoriu cel puțin trei prevederi. Discuțiile au loc in…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a sustinut astazi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o conduce nu are nicio proiecție de coaliție cu PSD in acest moment, pentru alegerile locale, generale si prezidentiale din anul 2024. Luna viitoare, liberalii vor discuta in forurile de conducere…

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat luni, ca intetioneaza depunerea unei motiuni de cenzura la inceputul acestei sesiuni parlamentare, mentionand ca daca USR doreste sa faca opozitie, atunci trebuie sa sprijine aceasta motiune care ar urma sa fie depusa la asumarea raspunderii Guvernului pe masurile…