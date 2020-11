Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins contestațiile turcilor și chinezilor la licitația pentru tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești, caștigata de Dorinel Umbrarescu. Instanța a menținut astfel decizia CNSC, in baza careia Guvernul și-a asumat semnarea contractului pentru ultimele doua tronsoane…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția a 19 kilometri din Centura de Nord a Capitalei. „Vineri, 09.10.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire…

- Prezent miercuri, la Pitești, pentru o vizita la șantierul Salii Polivalente din localitate, premierul Ludovic Orban a facut precizari referitoare la drumul expres Craiova-Pitești. Compania Naționala de Investiții (CNI) va semna contractele de execuție pentru tronsoanele 3 și 4 ale drumului, cu toate…

- Nicusor Dan, candidat independent sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a declarat, joi, ca licitatia pentru contractul de 100 de tramvaie pentru Bucuresti a fost una cu dedicatie, "un act de coruptie", si a spus ca procurorii trebuie sa lamureasca acest caz, transmite Agerpres."Acum…

- CHIȘINAU, 5 sept - Sputnik. In randul țarilor exportatoare de nuci, Moldova ocupa locul trei in lume in ceea ce privește volumul livrarilor pe piața UE, fiind depașita doar de SUA și Chile. Dar anul acesta aceasta ramura profitabila se va confrunta cu vremuri grele - este posibil ca prețurile la…

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins ca nefondate contestațiile constructorilor din Turcia, China și Italia la licitația pentru tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești (“Autostrada Ford”), caștigata de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare, iși cere in instanța dreptul de a primi pachet și de a munci in inchisoare. Acesta a fost sancționat dupa ce a dat un interviu fostei sale angajate de la Camera Deputaților s-a adresat intai…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, miercuri, 26.08.2020 a.c. sa il predea pe unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri, Larizza Nunzio, autoritaților din Italia. Larizza facea parte din clanul Schettino și formase, alaturi de alți italieni, un grup infracțional organizat cu scopul…