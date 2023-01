Umărul înghețat – manifestări și soluții Durerea de umar și rigiditatea acestei articulații pot fi simptomele „umarului inghețat”, boala numita și capsulita adeziva, o afecțiune care se agraveaza in timp, in lipsa tratamentului potrivit. Problema apare atunci cand țesutul din jurul articulației umarului se intarește și se strange, ingreunand sau chiar blocand complet mișcarile. Cauzele acestei afecțiuni nu sunt pe deplin cunoscute, dar principalul factor de risc il constituie imobilizarea prelungita a brațului, dupa o operație ori dupa o fractura a acestuia. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

