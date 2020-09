Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de focuri de arma au tras politistii ieseni pentru a opri un sofer pe care l-au alergat vreo 7 km prin oras. Masina urmarita s-a oprit abia cand a intrat un stalp, dupa ce a lovit o mașina de poliție. Șoferul a fost vazut staționand cu avariile puse, la ora 3 dimineața pe o strada…

- Soferul unei masini de teren este cautat de politistii constanteni dupa ce nu a oprit la semnalul agentilor.La data de 26 august a.c., in jurul orei 19.10, pe DN 22, intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei, un autoturism de teren nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de politistii rutieri,…

- In dimineata zilei de duminica, in jurul orei 07:00, politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au urmarit un autovehicul care nu a oprit la semnalele acestora. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului, a iesit de pe partea carosabila si a intrat…

- In dimineața zilei de duminica, in jurul orei 07.00, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș, aflați in misiune pe raza municipiului Sighetu Marmației, au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea in trafic a unui microbuz marca Ford Transit,…

- Un barbat cu o alcoolemie de 1,34 mg/litru in aerul expirat a intrat cu mașina intr-un stalp, de pe Șoseaua Cernica, din Pantelimon, județul Ilfov, și l-a daramat. Șoferul nu a fost ranit.Potrivit Poliției Ilfov, accidentul s-a produs pe Șoseaua Cernica, iar cei care au sunat la 112 au spus…

- Un accident grav s-a produs joi dimineața, pe strada Traian Vuia. Trei persoane au ramas incarcerate intr-un autoturisme care a lovit un stalp.Accidentul s-a produs la ora 6.00. Șoferul a circulat cu viteza foarte mare și, intr-o curba la dreapta, a intrat intr-un stalp.Mai multe echipaje SMURD au intervenit…

- Un barbat de 32 de ani a fost urmarit de politisti, luni seara, pe strazile din municipiul Arad, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor, suspectul izbindu-se cu autoturismul de o casa si un copac, inainte sa fie prins.Incidentul a avut loc in zona istorica a municipiului Arad, dupa ce politistii…

- Poliția a publicat imagini video din mașina unei echipe de patrulare, care urmarea mașina condusa de șoferul beat crița. Reamintim ca șoferul pe linga faptul ca era in stare de ebrietate, avea și permisul suspenda. Zece echipaje ale poliției au fost puse pe jar in seara zilei de 7 iunie, cind un șofer…