- Membrii Consiliului de Securitate al ONU urmeaza sa aiba o reuniune informala, luni, pentru o a doua runda de negocieri cu privire la o propunere a Rusiei si Chinei de ridicare a unor sanctiuni impuse Coreii de Nord, o actiune despre care unii diplomati afirma ca are putin sprijin, noteaza Reuters.…

- In golful Oman vor avea loc exercitii militare ale fortelor combinate ale Rusiei, Chinei si Iranului. Manevrele navale ale celor trei state se realizeaza dupa ce guvernele respectivelor tari s-au aratat ingrijorate de retragerea administratiei Trump din acordul nuclear.

- Specialiștii care se ocupa de spusele Babei Vanga, inregistrate pe banda magnetica sau așternute pe hartie de rudele acesteia, susțin ca la 2020 se refera previziunile legate de sistemul financiar internațional, scrie dcbusiness.ro. Banii vor deveni inutili, a prezis, la un moment dat clarvazatoarea…

- Autor: Stelian ȚURLEA Tim Marshall a fost corespondent pe probleme de politica externa la televiziunea britanica Sky News. A transmis din 30 de țari, inclusiv din șase zone de razboi. Dupa 25 de ani de jurnalism pe linia frontului, se ocupa acum de site-ul TheWhatAndTheWhy.com. A vazut cu ochii lui…

- Emmanuel Macron considera ca, daca Rusia nu dorește sa devina un vasal al Chinei, nu are de ales decat sa devina un „partener” al Europei, scrie L’express. In interviul pentru revista The Economist acordat joi, președintele francez a spus ca modelul actual de dezvoltare al Rusiei nu va putea ramane…

- "Nu cred ca dramatizez lucrurile, incerc sa fiu lucid", a spus seful statului francez intr-un interviu publicat joi in saptamanalul The Economist, subliniind trei mari riscuri pentru Europa: ca ea "sa uite ca este o comunitate", "dezalinierea" politicii americane de proiectul european si emergenta…

- Echipa chineza de orientare pe distanța medie a fost descalificata de la Jocurile Mondiale Militare, desfașurate la Wuhan (China), din cauza ca ar fi trișat ”pe scara larga”, informeaza Business Insider. Inițial, China a obținut medaliile de aur și argint și locul IV in proba feminina și argint la cea…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat, in cursul unor vizite in Muntenegru si Macedonia de Nord, asupra riscurilor generate de investitiile chineze in domeniul tehnologiei si infrastructurii, precum si asupra influentelor Rusiei."Asa cum am facut si in cursul altor vizite in…