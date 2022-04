Stiri pe aceeasi tema

- Azi, refugiații cazați la Fundația „Inimi Slujitoare” au primit tot ce au avut nevoie: haine, incalțaminte, lenjerie, lucruri de igiena personala, etc. Ei au plecat din Ucraina doar cu hainele de pe ei. S-au bucurat ca niște copii, ca au putut sa-și aleaga tot ceea ce au avut nevoie. „Mașina noastra…

- Polițiștii bacauani au desfașurat in data de 23 martie a.c., activitați de informare și prevenire a victimizarii in randul refugiaților din Ucraina, impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau. Activitațile au vizat cetațenii ucrainiei gazduiți…

- Jurnaliștii BBC au fost placut impresionați de ce se petrece la granița de la Siret, dintre Romania și Ucraina. Aceștia au precizat ca momentele petrecute acolo sunt dintre cele mai vesele din ultimele saptamani, deși au vazut mai multe astfel de locuri.

- Persoanele fizice care gazduiesc cetațeni straini sau apatrizi aflați in situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu hrana in valoare de 20 de lei/zi/persoana gazduita. Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice pot depune…

- Grupul consilierilor municipali USR Constanta au transmis in cursul zilei de 08.03.2022 doua adrese catre institutiile abilitate, pentru a interveni in cazul crizei refugiatilor din Ucraina aflati in judetul si municipiul Constanta.Potrivit unui comunicat al USR Constanta, prima adresa a fost facuta…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) susține acțiunile umanitare care se deruleaza prin Crucea Roșie Romania, care vin in sprijinul refugiaților ucraineni și care sunt destinate situației tragice din Ucraina, generate de invazia rusa. Dupa ce a venit in sprijinul sportivilor ucraineni, carora le-a…

- Donațiile facute la Protopopiatul Onești pentru a ajuta refugiații din Ucraina care au ajuns in țara noastra pornesc, miercuri, 2 martie, spre ei. Acestea au fost incarcate in cinci mașini, iar produsele din doua mașini vor ajunge și la Cernauți. „Slava lui Dumnezeu pentru toate! – spune parintele protopop…

- Donațiile includ alimente și produse de igiena pentru a susține refugiații sosiți din Ucraina; Totodata, compania contribuie la amenajarea a doua centre de gazduire a refugiaților de catre Fundația FARA, in orașul Suceava și in Cacica, județul Suceava; In plus, Carrefour Romania colaboreaza cu echipa…