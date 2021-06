Romania, dar si vecina Bulgaria, au primit, vineri, o veste foarte buna. De luna viitoare, cele doua țari vor avea acces pentru citire la Sistemul de informații privind vizele. Comisia Europeana a adoptat vineri o decizie prin care stabilește ca, incepand din iulie 2021, Bulgaria și Romania vor avea acces numai pentru citire la Sistemul […] The post ULUITOR! Semnul ca Romania mai are putin si va fi inclusa in spatiul Schengen. Ce s-a intamplat vineri? first appeared on Ziarul National .