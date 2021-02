Stiri pe aceeasi tema

- Kyle Krause, patronul celor de la Parma, a vorbit despre transferurile lui Valentin Mihaila (21 de ani) și Dennis Man (22 de ani). Man și Mihaila pot fi vazuți la treaba luni, de la ora 21:45, in duelul dintre Verona și Parma. „Avem un nucleu de baza, format din oameni cu mare experiența. I-am pastrat…

- FCSB a reusit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, 13 milioane de euro, dar clubul nu se va bucura prea mult de banii pe care i-a primit de la Parma pentru Dennis Man. Gigi Becal i a dezvaluit ca va retrage aproape toti banii, in contul unei datorii pe care FCSB o are catre el. Inca de la inceputurile…

- Dupa scandalul cu agenta Anamaria Prodan, care a susținut ca Gigi Becali a „sarit-o” la transferul lui Dennis Man la Parma in favoarea lui Giovanni Becali, patronul FCSB a anunțat ca toți jucatorii reprezentați de Anamaria Prodan au rupt contractele cu aceasta. ”Au rupt toți contractul. Contractul sunt…

- Dumitru Dragomir (74 de ani) a anunțat ca Laurențiu Reghecampf (45 de ani) nu se va mai intoarce in Romania din cauza scandalurilor din fotbal, chiar daca acesta a avut o oferta de la Universitatea Craiova. CONTEXT: Gigi Becali susține ca a sarit-o din schema pe Anamaria Prodan, in cazul transferului…

- Gigi Becali (62 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) și-au adresat acuze serioase, dupa ce patronul celor de la FCSB l-a transferat pe Dennis Man (22 de ani) la Parma prin intermediul lui Giovanni Becali. CONTEXT: Anamaria Prodan a fost sarita de Gigi Becali din schema, in cazul transferului…

- Gigi Becali este fericit, avand in vedere cum evolueaza lucrurile cu privire la transferul lui Dennis Man la Parma. Patronul FCSB a confirmat plecarea lui Dennis Man catre clubul italian. Becali a clarificat ca a renunțat la scrisoarea de garanție bancara pe care intenționa inițial sa o ceara clubului…

- Gigi Becali a confirmat transferul lui Dennis Man (22 de ani) la Parma. Va incasa 13 milioane de euro. Patronul celor de la FCSB a vorbit despre cum va investi banii obținuți. Gazeta a dezvaluit astazi in exclusivitate numele atacantului de careu pe care Gigi Becali il va transfera. Vukusic, aflat in…

- Parma s-a inteles cu FCSB pentru transferul lui Dennis Man in schimbul sumei de 12 milioane de euro plus trei milioane bonusuri, informeaza football-italia.net, care citeaza Sky Sport si Sportitalia. Gigi Becali ar fi vrut 25 de milioane de euro pe Man. Man va pleca in Italia in urmatoarele…