Uluitor! Cum să te vindeci vorbind cu corpul tău Iata povestea ei. Calea catre libertate Intr-o seara, imediat dupa ce a intrat intr-o stare profunda de meditatie, a decis sa-si implice organismul intr-o conversatie incarcata cu sperata. Insa nu stia la ce sa se astepte. Insa dupa numai o ora ceva surprinzator s-a intamplat. Tesuturile sale i-au raspuns, au inceput sa se intinda si sa se contracte. Chiar si nervii au inceput sa pulseze, si apoi muschii au inceput sa se flexeze, iar ea nu avea niciun control constient asupra a ceea ce se intampla. Mai mult, pe masura ce continua sa mediteze, unul dintre muschii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

