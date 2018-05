Stiri pe aceeasi tema

- "Regina R'n'B" Cristina Spatar a dezvaluit ca a investit sume uriase in afacerea pe care o detine, scrie spynews.ro. "Chiar sunt foarte implicata in ceea ce fac si, ca orice business la inceput, necesita sa fii acolo, cat de mult prezenta si necesita sa vii la inceput cu bani de acasa, cu bani de…

- Poveste cutremuratoare: Gest uluitor pentru salvarea unei vieti: Si-a vandut bebelusul pentru a-l ajuta pe cumnat sa ramana in viata O tanara mama a fost nevoita sa isi vanda bebelusul de numai 5 luni pentru a face rost de banii necesari unui tratament fara de care cumnatul grav bolnav ar fi murit cu…

- Soția lui Sergiu Nicolaescu ar vrea sa vanda cavoul regizorului din Cimitirul Municipal Targu-Jiu. Adrian Tudor anunța ca primaria se va opune. Viceprimarul Targu-Jiului spune ca are informații conform carora familia regretatului cineast ar dori valorificarea cavoului. Adrian Tudor sustine…

- Ingrid Vlasov s a nascut la Iasi la 13 aprilie 1972. Aceasta mai are o sora geamana, Vanda.In octombrie 2009 Ingrid si a prezentat prima colectie in aceeasi zi si pe aceeasi scena cu creatori ca Valentino. Despre ea reviste de specialitate ca Vanity Fair, LOfficiel, New York Times, Parisienne, Vogue…

- Dupa ce a terminat cursul de croitorie, Regina R’n’B s-a tinut de promisiune si si-a lansat propria linie vestimentara. Cristina Spatar este un spirit intreprinzator si, de cand a ramas mama singura, a avut grija sa-si sporeasca veniturile personale. Astfel ca, pe langa concertele pe care le sustine…

- O Ordonanta de urgenta trecuta de Guvern obliga toti bijutierii romani sa aplice pe produsele vandute marca statului. Desi scopul legii era eliminarea falsurilor din piata, ceea ce vor simti romanii sunt scumpirile. Comerciantii spun ca noile reglementari pot duce chiar la dublarea preturilor. In prezent…

- Situație disperata pentru o femeie din Dambroca, județul Buzau, pentru care viața a devenit un coșmar din cauza fratelui alcoolic. Nemernicul iși bate sora cu bestialitate in fiecare zi și ii fura alocația fetiței acesteia pentru bautura. Imaginile au ajuns in spațiul public, insa in afara de amuzament…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…