- În primul sau discurs dupa internarea în spital pentru Covid-19, președintele Donald Trump a stat pe un balcon de la Casa Alba pe 10 octombrie și a facut o declarație mareața despre coronavirus: „Va disparea. Dispare.”Cuvintele sale ar fi putut parea mai dramatice daca…

- Producatorul de echipamente periferice Logitech International a raportat marti o crestere semnificativa a veniturilor si profitului net in trimestrul al doilea, o dovada a faptului ca a profitat de pe urma tranzitiei la munca de acasa in perioada pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.In…

- Singura afacere ce o solicita, un magazin online de articole vestimentare, o poate coordona de acasa, de langa micuțul sau. ”Alexandru este genul de copil bomba cu ceas. O am pe mama alaturi. In mare parte, de cand s-a nascut baiețelul meu, este alaturi de mine. Am timp sa lucrez insa, in mare parte…

- Romania inregistreaza o crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, fiind a patra zi cand se depaseste pragul de 2.000 de noi imbolnaviri. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca ceea ce vedem acum este efectul reluarii mai multor activitati, transmite Digi24.Ministrul Sanatatii, Nelu…

- Pandemia de coronavirus a facut ca munca de acasa sa fie din ce in ce mai folosita. Dar aceasta a adus cu sine și alte schimbari. Unele dintre companiile de tehnologie le ofera angajaților bani pentru echipamentele necesare muncii de acasa, in vreme ce altele le dau salariaților bani ca sa se mute din…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Kuwait, care dispune de cele mai mari rezerve de petrol, a ajuns lefter din cauza prabușirii prețurilor la hidrocarburi, informeaza Bloomberg. © Sputnik / Максим БогодвидSUA au cumparat cantitați imense de petrol din RusiaIn material se menționeaza ca exportul…

- Americanii si-au restrans imprumuturile in trimestrul II al acestui an in conditiile in care pandemia a inghetat economia. Datoria totala a gospodariilor din SUA a scazut pentru prima data in sase ani, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax.Americanii si-au restrans imprumuturile in trimestrul…

- Pandemia a dus la creșterea timpului de lucru cu 48 de minute, la sporirea numarului ședințelor și intalnirilor și la un numar mai mare de mesaje electronice trimise, arata un studiu la care au participat 3,1 milioane de persoane din Nordul Americii, Europa și Orientul Mijlociu, anunța Bloomberg,…