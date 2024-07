Slovenul Tadej Pogacar (25 de ani) a caștigat etapa cu numarul 15 din Turul Franței și este tot mai aproape de alt treilea triumf la general in „Marea Bucla”. Tadej Pogacar, caștigatorul Turului Franței in 2020 și 2021, este intr-o liga proprie la actuala ediție. Tadej Pogacar, timp legendar in Turul Franței Etapa cu numarul 15 a fost una cu final in cațarare, intre Loudenvielle și Plateu de Beille. ...