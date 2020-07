Stiri pe aceeasi tema

- UltraVision Consult, partener strategic pentru țarile din Europa Centrala și de Sud-Est al companiei Prysm, anunța lansarea oficiala a noii versiuni 4.6 a aplicației AppVision in intreaga regiune. Securizarea perimetrelor, siguranța oamenilor și a bunurilor, controlul accesului, sistemele de monitorizare…

- Meteorologii anunta din nou ploi si vijelii in mai multe zone din tara, pana luni dimineata. Vantul va sufla cu 65 – 75 de kilometri la ora si se vor inregistra 40 de litri de apa pe metru patrat. Pentru unele judete a fost emis cod portocaliu. In Vest, Nord si Centru vremea se raceste, iar in Sud-Est…

- Consiliul de supervizare al companiei FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, a aprobat vineri un plan de investitii privind constructia unui gazoduct pâna în Serbia cu o capacitate de sase miliarde metri cubi pe an, informeaza Itar Tass, preluata de Agerpres.Potrivit documentelor adoptate…

- Compania NTT DATA, furnizor si integrator de solutii și siteme IT complexe, a lansat, astazi, un raport care descrie reacția companiei la pandemia Covid-19. “Reintoarcerea la valorile noastre pe timp de criza” exploreaza acțiunile realizate de NTT DATA, in baza celor trei valori fundamentale ale companiei:…

- Top 5 concluzii: Angajaților le lipsește conexiunea interumana de la birou CBRE, liderul pieței de consultanța imobiliara, a efectuat in timpul perioadei de izolare impusa de pandemia de COVID-19, un studiu extins despre experiența privind munca de acasa (telemunca), prin chestionarea a 1.200 de angajați…

- Cantaretul britanic Noel Gallagher a descoperit inregistrarea unei melodii inedite a trupei Oasis, pe care intentioneaza sa o lanseze joi, 30 aprilie, la miezul noptii, informeaza miercuri editia online a cotidianului britanic The Guardian. Piesa este o varianta demo a unei melodii intitulate ''Don't…

- Statele Unite nu vor participa la lansarea initiativei globale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind dezvoltarea, productia si distributia de medicamente si vaccinuri impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un purtator de cuvant al misiunii americane de la Geneva.…

- AMD anunta cele mai noi aditii la familia de procesoare EPYC de generatie a doua odata cu lansarea a trei noi procesoare, care asigura o performanta-per-nucleu de top si un raport calitate-pret excelent pentru infrastructurile comerciale HPC (High Performance Computing).