Dinamo Bucuresti a retrogradat in Liga a 2-a, pentru prima data in istoria clubului

Mansa secunda a barajului cu Universitatea Cluj s a incheiat la egalitate.Dinamo Bucuresti a retrogradat in aceasta seara in Liga a 2 a, pentru prima data in istoria de 74 de ani a clubului din Stefan cel Mare."Cainii rosiildquo; au incheiat… [citeste mai departe]