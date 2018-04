Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal international va trebui astazi sa judece recursul impotriva ultranationalistului sarb Vojislav Seselj, achitat spre surprinderea generala in prima instanta pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Balcani. Un verdict care se va da la ora 12 GMT, in…

- Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Razvan Theodorescu si Emil Cutean, toti apropiati de PSD, au incercat sa-l santajeze pe Claudiu Iordache, directorul Institutului Revolutiei (IRRD), spunandu-i ca, daca demisioneaza, vor opri o ancheta impotriva sa. „Sa ne lase functia de director libera, sa…

- Deputatul USR Stelian Ion a insistat totusi sa fie o "minima audiere" si a adresat o intrebare privind implicarea lui Cazimir Ionescu (foto), propus de PSD, in dosarul Mineriadei, si daca acest lucru ar afecta imaginea CNSAS. In apararea lui Ionescu a sarit deputatul PSD, Florin Iordache. Noul Colegiu…

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Duminica, in sedinta Biroului Politic al PNL, Mara Mares, liderul organizatiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman sa faca un pas in spate, in conditiile in care este trimis in judecata in dosarul Mineriadei. Presdintele PNL, Ludovic Orban, a fost de partea Marei Mares, au declarat surse…