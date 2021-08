Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizeaza, incepand cu ziua de luni, o tabara de scriere creativa pentru poeții tineri care au debutat editorial in anii 2019 și 2020. Tabara de scriere creativa la Ipotești In total, la acțiunea culturala de la Ipotești s-au inscris unsprezece poeți dintre…

- E perioada vacanței, taberele sunt in toi, iar polițiștii sunt alaturi de copii cu masuri preventive pentru siguranța lor. Astfel ieri, polițiștii de prevenire și cei de la Grupa canina au fost in mijlocul copiilor din tabara organizata de Centrul Cultural „Pintea Viteazul” Cavnic, care l-au așteptat…

- Activitatea este dedicata copiilor in mod special copiilor care nu pot ajunge in taberele școlare pe timpul vacanței de vara, din cauza dificultaților financiare. In urma cu 10 ani, Biblioteca Județeana Vasile Voiculescu din Buzau a demarat un proiect menit sa vina in sprijinul copiilor buzoieni care …

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" gazduieste, in perioada 12 iulie - 6 august, cea de a XXIX-a editie a Taberei de creatie "Vara pe ulita", in cadrul careia copiii vor putea lucra alaturi de mesteri populari din intreaga tara. "Pana pe 6 august copiii isi pot petrece vacanta de vara…

- Muzeul National al Satului ''Dimitrie Gusti'' gazduieste, in perioada 12 iulie - 6 august, cea de-a XXIX-a editie a Taberei de creatie ''Vara pe ulita'', in cadrul careia copiii vor putea lucra alaturi de mesteri populari din intreaga tara. "Pana pe 6 august copiii isi…

- Stațiunea montana Straja va gazdui o serie de tabere tematice destinate copiilor și nu numai. In perioada imediat urmatoare, in stațiunea montana vor debuta taberele pentru bicicliști. Pentru nivelul incepator / mediu, perioadele disponibile sunt 4 – 9 Iulie 2021, 1 – 6 August 2021, 15 – 20…

- Astazi, a fost dat startul inregistrarii participanților la Tabara parlamentara online, dedicata copiilor cu virsta cuprinsa intre 10-18 ani. Inregistrarea la tabara are loc pe pagina oficiala de facebook a Parlamentului Republicii Moldova și va dura pina pe 20 iunie curent. Evenimentul se va desfașura…

- Copiii cu varsta de 12 ani si peste se pot vaccina de miercuri impotriva COVID-19, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, platforma de programare a fost optimizata si permite programarea copiilor cu…