- Lucratorii din cadrul Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ) Maramures au demarat sambata, 4 august, o ancheta dupa ce in cursul noptii trecute au aparut mesaje antisemite pe Casa Memoriala „Elie Wiesel” din Sighetu Marmatiei, județul Maramureș. Zilele trecute, și pe gardul Casei Memoriale „Liviu Rebreanu”,…

- Ultramaratonistul Tiberiu Useriu, cetatean de onoare al comunei natale, Prundu Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, in urma unei hotarari luate de consilierii locali, potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a primariei. „Campionul Tiberiu Useriu, nascut pe 30 decembrie 1973 la Prundu…

- Scene jenante au avut loc la sambata in comuna Pietroșița, din judetul Dambovita. Cu ocazia Zilei comunei, primarul Ion Leonard Dicu și-a asigurat un loc in galeria marilor figuri ale satului, acordandu-și titlul de Cetațean de Onoare. Aceeași distincție i-a fost acordata și vicepresedintelui PSD…

- PS Vasile Bizau, episcopul greco-catolic de Maramures, a primit titlul de “cetatean de onoare” al comunei Cicarlau. Conferirea titlului de cetațean de onoare al comunei pentru Preasfințitul Parinte Vasile Bizau s-a facut in timpul vizitei pastorale in parohia ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” preilej…

- In ziua de 19 mai 2018, cu prilejul Sarbatorii Cireșelor, traditionala sarbatoare a comunei Paulesti, primarul Sandu Tudor a acordat diploma de Cetatean de onoare, post mortem, pentru profesorul -arhitect TOMA T. SOCOLESCU, fost primar al comunei si personalitate deosebita a plaiurilor noastre. Prin…