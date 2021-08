Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat de ayatollahul Khamenei ca preşedinte al Iranului Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat marti de ayatollahul Khamenei in functia de presedinte al Iranului, pozitie din care va trebui sa gestioneze redresarea economiei afectate de sanctiunile americane si de criza sanitara, precum si relansarea negocierilor de salvare a acordului international privind programul nuclear iranian, relateaza AFP. „Vom cauta, fireste, ridicarea sanctiunilor tiranice, dar nu vom lega conditiile de trai ale poporului de vointa strainilor”, a declarat Raisi, intr-un scurt discurs in cadrul ceremoniei de validare a sa in noua functie de catre ayatollahul Ali… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de externe israelian a criticat luni decizia Uniunii Europene de a-l trimite pe diplomatul Enrique More la ceremonia de învestire a noului președinte iranian Ebrahim Raisi la doar câteva zile dupa atacul asupra navei Mercer Street, relateaza Euractiv.Decizia este „de…

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat marti de ayatollahul Khamenei in functia de presedinte al Iranului, pozitie din care va trebui sa gestioneze redresarea economiei afectate de sanctiunile americane si de criza sanitara, precum si relansarea negocierilor de salvare a acordului international…

- Negocierile pentru salvarea acordului asupra dosarului nuclear iranian nu pot dura ''nedefinit'', a avertizat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken, a doua zi dupa un discurs foarte ferm al ghidului suprem iranian, relateaza AFP. "Mingea ramane in tabara Iranului", a estimat…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, l-a numit joi pe Gholam-Hossein Mohseni Ejei, un procuror considerat un ”dur” al regimului si un fost ministru al Informatiilor, la conducerea aparatului judiciar al Republiciiislamice, potrivit presei de stat iarniene, relateaza Reuters. Gholam-Hossein…

- In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat ''progrese bune'' si incheierea unui acord este ''mai aproape ca oricand'', a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi. Israelul considera ca puterile mondiale nu ar trebui sa negocieze cu noul…

- Israelul a condamnat duminica alegerea unui adept al liniei dure, Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati, in functia de presedinte al Iranului, afirmand ca acesta va fi un ''regim de calai brutali'' cu care puterile mondiale nu ar trebui sa negocieze un nou acord nuclear, relateaza Reuters.…

- In varsta de 60 de ani, Ebrahim Raisi, va fi cel de-al optulea președinte al Iranului in urma alegerilor de vineri. Cifrele prezenței la vot sub 50% au fost inregistrate pe fondul „boicotarii” Alți trei candidați au renunțat la cursa inainte de anunțarea rezultatelor. Amnesty International considera…

- Autoritatea de supervizare a alegerilor din Iran a aprobat candidatura ultraconservatorului Ebrahim Raisi la alegerile prezidențiale de luna viitoare și a descalificat mai mulți rivali de-ai sai, printre care și cea a fostului președinte Mahmud Ahmadinejad, anunța Reuters.Mutarea va crește probabil…