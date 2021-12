Ultra-lux în Hawaii: vile de milioane, vândute ca pâinea caldă Piața imobiliara de lux din Hawaii se ridica la maxime istorice, alimentata de mai mulți factori, inclusiv cererea post-Covid, ratele dobanzilor scazute și piețele de acțiuni in creștere. In primele trei trimestre ale acestui an, casele evaluate la 3 milioane de dolari sau mai mult au inregistrat o creștere a volumului de vanzari cu 234,5% […] The post Ultra-lux in Hawaii: vile de milioane, vandute ca painea calda first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

