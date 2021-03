Ultimul week-end înainte de implementarea noilor restricții. Aglomerație în Poiana Brașov Este ultimul week-end inainte de implementarea noilor masuri restrictive, iar oamenii incearca sa profite la maxim. In Poiana Brașov s-a format aglomerație la instalația de transport pe cablu. Turiștii au venit in numar in mare in stațiunea Poiana Brașov. La telegondola s-a format sambata o coada imensa. Timpul mediu de așteptare pentru a urca pe munte este de 20 de minute. Deși a venit primavara, turiștii au continuat sa vina la munte pentru a schia. In masivul Postavarul stratul de zapada este de 70 de centimetri, iar la baza partiei este de 50 de centimetri. Guvernul a aprobat miercuri hotararea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

