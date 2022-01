Ultimul urmaş al lui Mihai Eminescu trăieşte la Paris şi scrie poezii în franceză Mihai Eminescu, cel mai mare poet roman, provenea dintr-o familie numeroasa, poetul fiind al șaptelea dintre cei unsprezece copii ai lui Gheorghe Eminovici și ai Ralucai. In anul 1856 se naște Matei, singurul din familie care a lasat urmași direcți cu numele Eminescu. Matei a studiat Politehnica la Praga și a devenit capitan in armata romana. Acesta s-a luptat cu Titu Maiorescu, incercand sa impiedice publicarea operei postume. Matei a avut trei mariaje și a trait 73 de ani, pana in 1929, fiind cel mai longeviv membru al familiei lui Eminescu. Printre cei 5 copii a avut și un baiat, pe Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

