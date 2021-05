Stiri pe aceeasi tema

- Echipele din LNBM iși continua in urmatoarele zile evoluțiile din cadrul returului sezonului regulat, in perioada 10-19 aprilie fiind programate sa se desfașoare meciurile din T11, la Sibiu, Oradea și București (sala Dinamo), precum și meciurile din T12, la Timișoara, Craiova și Targu Jiu. Programul…

- CSM CSU Oradea a anunțat ca nu va participa la turneul de la Timișoara al Ligii Naționale de baschet masculin din cauza unei infectari cu Covid-19. In aceste condiții, turneul se va desfașura cu participarea a trei formații – SCM Timișoara, CSM Galați și CSM Targu Jiu. Tocmai a fost definivat noul program…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova poate scrie istorie in acest weekend, la Cluj. Trupa lui Aco Todorov va participa in fazele superioare ale Cupei Romaniei, iar in cazul unui parcurs perfect pot cuceri trofeul mult visat. Pentru inceput, alb-albastrii sunt nevoiti sa treaca de Steaua Bucuresti,…

- Capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin va fi duelul dintre CSU Sibiu si U-BT Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la sediul Federatiei Romane de Baschet. Clubul U-BT Cluj-Napoca a obtinut dreptul de a organiza turneul Final 8 al sezonul…

- Federatia Romana de Baschet a stabilit astazi, 11.02.2021, prin tragere la sorti, sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, care se vor desfasura la Cluj-Napoca, in perioada 6-9 martie 2021. Astfel, SCMU Craiova a prins un culoar bun spre finala competitiei. Trupa lui Todorov se va…

- Turneul 7 al Ligii Nationale de baschet masculin programeaza partide in grupele de la Voluntari, Bucuresti si Cluj-Napoca, intre 6-9 februarie, potrivit news.ro. La acest turneu, echipele CSM Focsani si CSM Miercurea Ciuc ”vor sta”. Programul partidelor este urmatorul: 6 februarie:…