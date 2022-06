Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus un nou proiect de lege pentru desființarea indemnizației de varsta a parlamentarilor (cunoscuta popular ca 'pensie speciala'), a anunțat vineri formațiunea politica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, despre proiectul de lege privind reorganizarea MAI, care prevede ca serviciile medicale de urgenta ar urma sa fie coordonate de catre DSU. Liderul PSD sustine ca este normal ca aceste lucruri sa fie discutate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit, vineri, in conflictul izbucnit intre Ministerul de Interne și Ministerul Sanatații pe tema unui proiect privind atribuțiile celor doua structuri in zona de medicina de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul a aprobat proiectul care prevede dreptul la procurarea terenului Stadionului Republican din Chisinau, unde urmeaza sa fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Proiectul de ratificare a acordului cu SUA a fost aprobat in sedinta de miercuri si urmeaza sa fie transmis…

- Hotarârile instanței de insolvabilitate vor putea fi contestate la Curtea de Apel. În cadrul ședinței plenare de astazi, 17 martie, deputații au adoptat un proiect de lege, care prevede modificarea acestei proceduri. „Proiectul de lege are drept scop înlaturarea vidurilor…

- Senatul a adoptat proiectul care permite inființarea unei firme in 3 zile Senatul a adoptat proiectul care permite inființarea unei firme in 3 zile Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede inregistrarea integrala online a unei firme in cel mult 3 zile. Potrivit unui comunicat al PNL, Senatul…

- Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului,…