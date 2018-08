Stiri pe aceeasi tema

- ”Ultimul Trib” este un reality-show adaptat dupa celebrul format ”Nomads”, in care trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi si unul compus din oameni de rand - sunt supuse unei aventuri exotice in Madagascar. Frumoasa insula africana le va fura inimile, insa le va pune la incercare si abilitatile…

- Reality-show-ul ”Ultimul Trib”, filmat in exoticul peisaj al insulei africane Madagascar, va avea premiera pe data de 6 și 7 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1 și online pe Antenaplay.ro.

- Emotii puternice in aceasta dimineata la Terminalul Plecari de pe Aeroportul International „Henri Coanda”. Insotiti de cei dragi, care au preferat sa renunte la somn pentru a mai prinde cateva ore alaturi de ei, cei 21 de concurenti ai reality show-ului „Ultimul Trib” au parasit Romania cu destinatia…

- Un nou trib a fost format și este pregatit sa se arunce in mijlocul unei aventuri exotice in indepartata insula africana Magadascar. Dupa tribul format din oameni de rand, este randul sportivilor sa stranga randurile pentru a intra in lupta la ”Ultimul Trib”, in curand, la Antena 1.

- „Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena1, va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice intr-o aventura in Madagascar! Cine sunt cei șapte romani, din prima echipa, care au decis sa se avante pe campul de lupta?

- Antena 1 incepe inscrierile pentru ”Ultimul Trib”, noul reality show care combina abilitațile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de strategie!...