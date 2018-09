Ultimul transfer la baschet

Stiri pe aceeasi tema

- Soarta bazei Uszoda pare sa fie din nou pecetluita. Dupa ce a vrut s-o demoleze, sa o transforme in parc și chiar sa o salveze, nu neaparat in aceasta ordine, primarul Timișoarei crede ca a gasit destinația ideala. Ultimul vis al lui Robu este o parcare supraterana cu bazin de inot și teren de baschet…

- Vlad Stanoiu este noul responsabil cu pregatirea fizica la echipa de baschet masculin ACS Targu Jiu. „Vine de la BCM Timisoara, unde s-a ocupat de ambele echipe de baschet, masculin si feminin, avand experiente de asemenea la Steaua...

- Ultimul turneu al verii, dar primul din noul sezon al circuitului national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball s-a incheiat duminica seara pe plaja din Mamaia cu victoria echipei Rahova’s Finest la categoria Open Masculin.

- Presedintele lui Dinamo, Alexandru David, a anuntat ca ros-albii il vor reclama pe finantatorul FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Gigi Becali, la comisiile FRF pentru ca acesta l-a contactat pe Dan Nistor, dorind sa-l transfere sub comanda lui Dica, desi e sub contract cu trupa din...

- ACS Targu Jiu a anuntat transferul lui Joseph Howell. Americanul de 31 de ani a evoluat in Maroc in ultimul sezon si este al doilea stranier anuntat de gorjeni in aceasta vara. Formatia va evolua in grupa C a LNBM, unde poate folosi cel mult 4 straini. Joseph (Joe) Howell va fi la…

- Echipa de baschet masculin BC Athletic Constanta s-a clasat pe locul patru la turneul final al Ligii Nationale de Baschet 3x3, disputat la finele saptamanii trecute, la Targu Jiu.Cu un lot format 100% din constanteni - jucatorii Alexandru Coconea, Andrei Oprean, Adrian Trandafir si Alexandru Olteanu,…

- Noul Club Sportiv Municipal (CSM) de la Targu Jiu ar trebui sa adune laolalta copiii care au aptitudini sportive, este de parere Marius Vlaicu, antrenor și președinte al Asociației Județene de Baschet. "Eu cred ca acest CSM Targu Ji...

- Peste 50 de migranti din cei salvati de nava umanitara Lifeline, prinsa într-o disputa diplomatica, au plecat joi, 5 iulie, din Malta spre Franta, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, informeaza Agerpres. Transferul s-a facut în baza unui acord ad-hoc între…