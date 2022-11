Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, dar si sa consulte site-urile care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs, recomanda directorul general al Autoritatii…

- Ne apropiem cu pași repezi de luna noiembrie, iar asta inseamna un singur lucru, pentru magazinele de retail: incepe Black Friday. La fel ca in ultimii ani, mulți retaileri au ales sa fure startul și sa inceapa campania din luna octombrie, Altex și Flanco fiind deja, practic, in plina campanie de BF.…

- Esti in cautarea unei tinute absolut spectaculoase, pentru cel mai elaborat eveniment pe care il vei organiza vreodata? Calitatile de top ale unei rochii de mireasa sirena te vor aseza garantat pe piedestalul de diva! Considerata „regina” colectiilor dedicate celor ce urmeaza sa isi indrepte pasii spre…

- V-ați logodit cu sufletul dvs. pereche și nu ați putea fi mai fericita. Sunteți pe cale sa experimentați una dintre cele mai interesante parți ale procesului de planificare a nunții: gasirea rochiei de vis! Exista cateva lucruri pe care trebuie sa le știți inainte de a cumpara rochia de mireasa și care…

- Simplitatea a demonstrat de-a lungul timpului ca nu se demodeaza niciodata! In ciuda faptului ca au aparut numeroase stiluri vestimentare pe scena modei, aceasta si-a pastrat mereu farmecul si prospetimea. Tinutele din aceasta gama se remarca intotdeauna prin versatilitatea bogata, putand fi accesorizate…

- Toamna incepe cu o paleta variata de evenimente, la Iulius Mall Cluj, menite sa ofere oportunitați de a te bucura de primul weekend din septembrie. Serile cu film se prelungesc, iar sambata ne intalnim cu The Batman. Despre tendințele pentru cel mai „indragostit” eveniment din viața aflam la Wedding…

- Casatoria ta se apropie cu pasi repezi? Cu siguranta iti doresti o nunta perfecta, de poveste, iar acest lucru chiar se poate transforma in realitate, daca apelezi la cei mai buni specialisti si daca te implici, cu toata fiinta, in acest proces, care poate fi, uneori, anevoios. Ca mireasa, in mod sigur…

- In vechile legende grecesti, sirenele erau fiinte fascinante, cu jumatatea superioara a trupului avand forma de femeie si cu jumatatea inferioara in forma de peste. Ele impresionau prin frumusetea fizica si, mai ales, prin vocile lor melodioase. Cantecele fermecau cu totul marinarii, care din aceasta…