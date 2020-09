Stiri pe aceeasi tema

- O vasta operatiune care i-a vizat pe infractorii de pe "dark web", partea ascunsa a internetului, a permis arestarea a 179 de presupusi vanzatori de produse ilicite in SUA si in Europa, a anuntat marti agentia europeana de politie Europol, relateaza AFP.Fortele de ordine americane au arestat…

- Marile case de moda opteaza pentru sustenabilitate. Brandurile de camasi si tesaturile fine pentru tinute exclusiviste sunt acum tratate antiviral, anunța MEDIAFAX.Tommy Hilfiger lanseaza o noua colectie sustenabila. Majoritatea colectiei Tommy Jeans este realizata din mai multe tipuri de…

- Micro-intreprinderile si PFA-urile din Romania au acces la granturi de 2.000 de euro. IMM-urile afectate de pandemie pot obtine sume de pana la 150.000 de euro. Investitiile vor fi sustinute cu pana la 200.000 de euro, anunța MEDIAFAX.Firmele afectate sau nu de pandemie se pregatesc sa acceseze…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti decesul numarul 200.000 asociat noului coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, in timp ce COVID-19 continua sa ucida sute de americani in fiecare zi, relateaza AFP.''COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai…

- 25% dintre accidentele rutiere se petrec in primele trei minute ale calatoriei. Aceasta este concluzia unui studiu care a analizat milioane de calatorii cu mașina. Studiul a fost realizat in Australia in perioada 2018-2019 și a analizat 3,2 milioane de calatorii cu masina și 1.986 de accidente rutiere.…

- Podul Ciurel, care face legatura dintre sudul și nordul Capitalei, a fost finalizat, iar ruta va fi data in folosința incepand de sambata, 19 septembrie. Primarul General, Gabriela Firea:...

- Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Gabriela Firea (PSD) si Traian Basescu (PMP) se afla pe primele pozitii pe buletinele de vot la alegerile pentru primarul general al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat de ințeles la Digi 24 ca va candida la Primaria Capitalei subliniind ca-și va apara corect șansele. 'Eu nu am cicatrici in spate, ci doar in fața, pentru ca am intrat in toate bataliile cu pieptul inainte', a subliniat Basescu, precizand ca excluderea…