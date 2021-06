Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat marți seara ca a rezolvat transferul atacantului ceh Zdenek Ondrasek (32 de ani). Astfel, dupa aceasta mutare, a patra a verii pentru echipa roș-albastra, Dinu Todoran are lotul complet și cate o dublura pentru fiecare post. FCSB, dublura pe fiecare post Gazeta Sporturilor a publicat…

- Ziua Hektomeron - probabil cel mai lung si mai complex spectacol de teatru din istorie - are loc de Rusalii la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, conform agerpres. Potrivit organizatorilor, pe 21 iunie, incepand cu ora 19,00, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova se va…

- Atacantul Diogo Jota are o sansa mica sa se refaca dupa o accidentare la picior si sa poata juca in ultimul meci al lui Liverpool din acest sezon, ceea ce inseamna ca el ar urma sa fie convocat la nationala Portugaliei pentru EURO 2020, scrie marti DPA. Initial se credea ca Jota va rata ultimele…

- Antrenorul Roy Hodgson va parasi clubul londonez Crystal Palace la finele acestui sezon, a anuntat clubul londonez din Premier League, citat de Reuters. Hodgson, fost selectioner al Angliei (2012-2016), a preluat Palace in septembrie 2017 si a mentinut echipa in prima liga timp de patru sezoane la rand.…

- Spectacol pilot la Opera din Cluj-Napoca Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Opera si Teatrul National din Bucuresti, precum si Opera Nationala din Cluj-Napoca au fost incluse într-un program pilot prin care vor putea organiza evenimente la 70% din capacitatea…

- CSU din Suceava a incheiat camnpionatul Ligii Naționale de handbal masculin cu un eșec in fața gruparii Poli Timișoara. Scapata de grijile retrogradarii directe și fara a avea posbilitatea de a evita turneul de menținere – promovare, gruparea suceveana a rodat din nou tanara generație și jucatorii pe…

- „Conferința iraniana”, regia Bobi Pricop (13 mai); „Iepurele alb, iepurele roșu / White Rabbit, Red Rabbit” (14 și 15 mai) și „Mici crime conjugale”, un spectacol de Mariana Camarașan și Amalia Florina Iorgoiu (16 mai) sunt premierele saptamanii de la TNRS – Sala Mare. „Conferința iraniana” – un spectacol…

- In intervalul 8-11 mai, de sambata pana marți, se vor disputa ultimele meciuri din acest sezon al Ligii Zimbrilor, in cadrul unui turneu care va avea loc in salile Rapid și Dinamo, din Capitala.Formația CSU din Suceava este bine poziționata in ierarhie cu trei etape inainte de finalul ediției de ...