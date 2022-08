Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul președinte al KGB al URSS, Vadim Bakatin, a murit la virsta de 85 de ani, a declarat o sursa informata pentru RIA Novosti. „Vadim Bakatin a murit”, a spus sursa, fara a oferi detalii. Vadim Bakatin s-a nascut pe 6 noiembrie 1937 in orașul Kiselevsk, regiunea Novosibirsk. A absolvit Institutul…

- Vadim Bakatin, ultimul șef al serviciului sovietic de securitate (KGB), a murit, la varsta de 84 de ani, la Moscova. Informația a fost publicata de RIA, care nu a oferit detalii suplimentare despre moartea fostului șef al KGB.

- Ultimul președinte al Comitetului securitații de stat al URSS și șeful Serviciului inter-republican de securitate Vadim Bakatin a murit la 85 de ani de viața, informeaza luni postul de televiziune rusesc "Rusia 24" (VGTRK). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Triatlonista japoneza Tsudoi Miyazaki a incetat din viata la varsta de 25 de ani, miercuri, in Franta. Sportiva a fost lovita de o masina in timpul unui antrenament cu bicicleta in apropiere de Orleans, informeaza triathlon.org, citata de news.ro. Potrivit sursei citate, sportiva circula impreuna cu…

- In varsta de 10 ani, zalauanul Tudor Andrei Jacodi a ajuns unul dintre cei mai buni șahiști din Romania la categoria sa de varsta. Ultimul rezultat notabil obținut de Tudor este locul 2 la Grand Prix ChessCraft Arena 2022, etapa a VII-a. Potrivit datelor publicate de Academia de Șah, zalauanul Tudor…

- Celebrul YouTuber cunoscut sub numele de Technoblade din Minecraft a murit la varsta de 23 de ani. Vestea trista a fost confirmata de familie intr-un videoclip emoționant de ramas bun, postat in numele lui.

- Este doliu in boxul romanesc, dupa ce antrenorul Costica Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, la categoria semigrea (81 kg), a decedat la varsta de 68 de ani, informeaza Federatia Romana de Box. Dafinoiu a inceput sa boxeze la varsta de 15 ani, activand la sectia…

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi barbați ruși acuzați de Marea Britanie de otravirea criticului Kremlinului Alexander Litvinenko, la Londra in 2006, a murit din cauza COVID-19, intr-un spital din Moscova, a anunțat sambata agenția de presa TASS. Litvinenko a murit la cateva saptamani dupa ce a baut…