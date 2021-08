Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a explicat marți seara, la B1TV, de ce nu il mai susține pe Ludovic Orban pentru președinția PNL și de ce, in opinia sa, premierul Florin Cițu este o varianta mai buna. „Noi am fost toți langa Ludovic Orban. Undeva a greșit Ludovic Orban. Sunt doua opțiuni. Il…

- La intalnirea programata la ora 20:00, la Vila Lac, ar urma sa participe, pe langa Florin Cițu, lideri din echipa sa, precum Raluca Turcan, Rareș Bogdan sau Emil Boc.Premierul urmeaza sa-și depuna miercuri candidatura pentru șefia PNL, cu o zi inaintea actualului lider al partidului, Ludovic Orban. Potrivit…

- Primarul Clujului, Emil Boc, comenteaza momentul de la conferința PNL Cluj când actualul lider al partidului, Ludovic Orban, a fost lasat singur, pe un rând de scaune, în timp ce contracandidatull sau Florin Cîțu a urcat pe scena cu peste 30 de lideri de filiale. "În…

- Emil Boc i-a reproșat președintelui PNL, Ludovic Orban, ca nu a pus un prefect de la PNL, in timpul discursului pentru alegerea președintelui PNL Cluj. Coaliția de Guvernare PNL - USR - PLUS - UDMR a decis ca funcția de prefect al Clujului sa fie cedata UDMR. Astfel a ajuns prefect la Cluj Tasnadi Szilard.La…

- Premierul Florin Citu si seful PNL, Ludovic Orban, au avut un schimb de replici in timpul discursurilor sustinute la alegerile pentru sefia PNL Sector 2. Citu l-a acuzat pe Orban de „dictatura” in PNL, in timp ce seful liberalilor i-a batut obrazul Monicai Anisie pentru tradarea sa si trecerea in tabara…

- Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, unul din apropiații liderului PNL Ludovic Orban, il ataca sambata pe primarul Clujului, Emil Boc, un susținator al lui Florin Cițu. Costel Barbu și Emil Boc au fost colegi in PDL inainte de fuziunea cu PNL. „In 2014 am fost acolo!…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are “propriul discernamant”. “In unele judete o sa castige o echipa care…