Ultimul reactor operational al centralei nucleare ucrainene Zaporojie (sud), cea mai mare din Europa si ocupata de fortele ruse, a fost debransat luni de la retea, a anuntat operatorul statului ucrainean, Energoatom, informeaza AFP. ​Reactorul numarul 6 a fost oprit si debransat de la retea", a anuntat Energoatom pe Telegram, precizand ca debransarea a fost […]