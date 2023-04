Stiri pe aceeasi tema

- Shakira incheie un capitol din viața ei: a parasit definitiv orașul in care și-a intemeiat o familie alaturi de Gerard Pique. Cantareața a fost surprinsa de paparazzi alaturi de cei doi baieți pe aeroportul din Barcelona. Destinația ndash; Miami.

- Apar noi și noi speculații in privința motivului pentru care Gerard Pique a ales-o pe Clara Chia și a parasit-o pe Shakira. Presa din Spania scrie ca fostul fundaș al Barcelonei a preferat-o pe tanara de 23 de ani pentru firea ei libertina și pentru faptul ca e adepta relațiilor deschise. ...

- Noi detalii ies la iveala in scandalul dintre Shakira și Pique. Presa din Spania a facut publice imagini in care mama starului de la Barcelona apare in timp ce o impingea cu mana in fața pe artista și ii facea semn sa taca. Langa ele se afla și Pique care, in tot acel timp, nu a intervenit, ba mai mult,…

- Un nou episod din intimitatea vieții de cuplu a cantareței columbiene Shakira și a fostului ei iubit, Gerard Pique, a ieșit la iveala. De data asta, e implicata și mama fostului fundaș de la Barcelona, Montserrat Bernabeu. Femeia a fost filmata in timp ce o impingea cu mana in fața pe Shakira și ii…

- Mai mulți jurnaliști au declarat ca Shakira ar fi descoperit ca Gerard Pique i-a fost infidel prin urmele de mancare din frigider, de vreme ce fotbalistul a adus-o pe Clara Chia in caminul conjugal de mai multe ori.„Se pare ca a descoperit prezența Clarei Chaa Marti, noua iubita a lui Pique, in casa…

- Paulo Dybala (29 de ani), atacantul lui AS Roma, a dat singurul gol in victoria cu Genoa, 1-0, in Serie A. Argentinianul a celebrat intr-un mod inedit, și-a pus o șapca cu numele producatorulului muzical BzRP (Bizzarap). BzRP este nimeni altul decat producatorul ultimei melodii a Shakirei, in care Gerard…

- La cateva zile dupa lansarea melodiei in care Shakira ii ataca fara rușine pe Gerard Pique și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti, fotbalistul revine in atenția publica cu o razbunare. Acesta a considerat ca versurile melodiei care l-au umilit in fața intregii lumi trebuie sa aiba un raspuns pe masura.…