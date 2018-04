Stiri pe aceeasi tema

- "Prioritatea este de a evita pericolul unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a membrilor Consiliului de Securitate, consacrata Siriei, relateaza AFP.Intrebat daca acesta ar putea fi un razboi intre Statele Unite si Rusia,…

- Intrebat daca se refera la un razboi intre Statele Unite si Rusia, diplomatul a raspuns: "Nu putem sa excludem nicio posibilitate, pentru ca am vazut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase"."Prioritatea imediata este sa prevenim riscul unui razboi”, a declarat ambasadorul…

- Omenirea este în pragul unui razboi de proportii! Statele Unite si Rusia se pregatesc pentru o confruntare militara directa, în Siria, iar unii experti nu exclud ca acesta sa fie fitilul unui al treilea razboi mondial.

- Conflictul mondial a fost declarat oficial, astazi se așteapta o decizie care ar putea fi istorica – și ar putea declanșa un dezastru la nivel global. Azi noapte, agențiile internaționale au transmis o veste cu o incarcatura deosebita: Franta si Statele Unite au acuzat luni Rusia pentru presupusele…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian împotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfârsitul saptamânii trecute într-un

- Ucraina, Rusia și Europa vor fi implicate intr-un razboi de revizuire a frontierelor peste 4-5 ani, afirma deputatul ucrainean, Nadejda Savcenko.Deputatul Radei Supreme de la Kiev Nadejda Savcenko a declarat ca in cațiva ani se va declanșa un razboi in care va fi implicata Ucraina, Rusia și…

- Rusia a emis un avertisment de calatorie pentru cetatenii sai pe care ii avertizeaza ca ar putea fi arestati in strainatate si extradați in Statele Unite. In plus, ministerul rus de Externe acuza Washingtonul ca "vaneaza" cetateni rusi.

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…