Ultimul mesaj, tulburător, transmis de Sinéad O'Connor. Anul trecut, și-a pierdut fiul de 17 ani Sinead O'Connor, legenda a muzicii irlandeze, a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce ani de zile s-a luptat cu probleme de sanatate mintala. In ianuarie 2022, cantareața și-a pierdut fiul de 17 ani, iar la acea vreme a transmis un mesaj tulburator: „Am decis sa-l urmez. Nu are rost sa traiesc fara el”. De altfel, ultimul mesaj lasat de cantareața pe Twitter, in 17 iulie, este legat tot de moartea baiatului ei: „De atunci traiesc ca un strigoi”. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

