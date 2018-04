Ultimul mesaj postat de Avicii pe Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Avicii, pe numele lui real Tim Bergling, s-a nascut in Suedia. Decesul a fost confirmat de reprezentantii artisului. „Anuntam cu regret pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza". SURSA: libertatea.ro

- Anca Serea a reușit sa șocheze pe toata lumea cu ultima sa postare pe Facebook. Vedeta a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi.

- „Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiți, homofobi, legionari, negaționiști și alte asemenea fapturi imbecile”, spunea Andrei Gheorghe in ultimul mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- 17 martie, 22:45. Este momentul ultimei postari publice facute de Andrei Gheorghe pe contul sau de Facebook. Aproape profetic, jurnalistul a postat o compliație de genul "best of" al replicilor sale în emisiunea care l-a facut celebru, Midnight Killer.

- Politistii italieni au investigat camera de hotel in care a murit fostul capitan al Fiorentieni, Davide Astori. Autoritatile au patruns in camera cu numarul 118 din hotelul "La di Moret" din Udine, in care a petrecut ultimele clipe din viata fostul fotbalist. Ei nu au gasit insa nimic suspect. Potrivit…

- Adina Calin, iubita lui Florin Racoare, tanarul care a murit de leucemie cu doar trei luni inainte de nunta, il conduce pe ultimul drum pe cel care l-a numit eroul ei. Intr-o postare pe grupul de Facebook “Impreuna pentru Racoare Florin-Valeriu”, Adina Calin a transmis un mesaj sfasietor de adio.