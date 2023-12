Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Uricani a facut declarații despre cele doua fete care au murit, in urma cu o seara, in Hunedoara. Tatal uneia dintre fete lucreaza la primarie, iar familiile din care fac parte au o imagine buna in comunitate. Se pare ca s-ar fi știut despre problemele uneia dintre fete. Detaliile sunt…

- Politia continua cercetarile in cazul celor doua adolescente de 15 ani, din orasul Uricani, care au murit dupa ce s-au aruncat, sambata, in gol, de pe un turn de apa inalt de circa 20 de metri, ce apartine unei foste fabrici din municipiul Lupeni, a infor

- In perioada 21 – 24 noiembrie 2023, polițiștii Biroului de Investigare a Criminalitații Economice Petroșani, au efectuat pe raza municipiilor Petroșani, Lupeni, Vulcan și a orașelor Petrila și Uricani, mai multe controale la societațile comerciale aflate pe raza de competența, ocazie cu care au constatat…

- Ultimul mesaj postat de Matthew Perry pe rețelele sociale il arata intr-un moment de relaxare in jacuzziul din vila sa din Los Angeles. Fotografia a fost postata in urma cu șase zile. Starul din Friends a fost gasit mort sambata, dupa ce, din primele informații, s-ar fi inecat accidental in același…

- Actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing in serialul „Friends”, a murit la varsta de 54 de ani. Actorul a fost gasit decedat in casa lui din Los Angeles, potrivit BBC. Serialul „Friends”, care prezinta povestea a șase prieteni ce traiesc in New York City, a fost lansat…

- Baylee Holbrook, in varsta de 16 ani, și tatal ei au fost loviți de fulger, marți, in timp ce se aflau la vanatoare, in Florida, relateaza BBC. Adolescenta a fost transportata la spital, unde a murit doua zile mai tarziu.

- Ultimul mesaj postat de DJ Lalla, inainte de moarte: 'F*ck depression!' / Anchetatorii audiaza martori, inclusiv familia și pe un barbatAnchetatorii audiaza martori in cazul mortii lui DJ Lalla, printre acestia aflandu-se si membri ai familiei femeii, care a fost gasita moarta, joi, pe o plaja din Mamaia,…

- Șeful mafiei siciliene Matteo Messina Denaro a murit din motive medicale. Anterior, el a fost condamnat pentru numeroase infracțiuni, inclusiv pentru rolul sau in planificarea asasinarii unor procurori antimafia.